24.4 C
Aguascalientes
17 septiembre, 2025
Tendencias

Promueven amparo hijos de AMLO contra posibles órdenes de captura

(Video) Expulsa Paraguay a exjefe de Seguridad de Adán Augusto

Prohíbe NFL a Tom Brady asistir a entrenamientos

Al borde de la eliminación Panteras de Aguascalientes contrata refuerzo

Guerra de comunicados en La Chona tras suspensión del Desfile…

¿Es mejor ducharse en la mañana o en la noche?…

Matan a golpes y puñaladas a hombre en el Cerrito…

No creerás lo que obtendrás si consumes proteína sin ejercitarte

Tres formas en que una IA “amigable” podría ser letal

Balean a 2 jóvenes en Jesús María y los dejan…

Realiza Leo Montañez supervisión de trabajos de pavimentación

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el propósito de constatar el avance de la pavimentación con concreto hidráulico de las calles San Marcos y San Cosme, ubicadas en la colonia Los Pericos, el presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez realizó una supervisión de los trabajos que lleva a cabo la Secretaría de Obras Públicas Municipales (SOPMA), en este punto de la ciudad.

Leo Montañez estableció que con estas acciones se busca dotar al municipio capital de infraestructura vial que mejore la movilidad y la conectividad vial, además de brindar una mayor seguridad a peatones y conductores que transitan diariamente por estas vialidades.

Los trabajos que se realizan en la calle San Marcos comprenden el tramo entre la calle San Cosme y San Lucas, se interviene una superficie de 839 metros cuadrados y comprenden además de la colocación de concreto hidráulico, la reparación de tomas de agua y descargas sanitarias, colocación de caimán pluvial y pintura vial. En esta obra se invierte un monto de 1.8 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

En San Cosme se rehabilita el tramo comprendido entre las vialidades de San Marcos y San Jorge, la superficie que se interviene es de 671 metros cuadrados, para pavimentar con concreto hidráulico, renivelación y limpieza de pozos de visita, así como trabajos de pintura, además de realizar adecuaciones para personas con discapacidad. En esta obra se invierten 1.4 millones de pesos provenientes del FAISMUN.

En este recorrido acompañaron al presidente municipal, la diputada Lucía de León Úrsua y los regidores Leslie Atilano TapiaJuan Antonio González Guerrero Gustavo Granados Corzo.