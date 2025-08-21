22 C
Aguascalientes
21 agosto, 2025
Tendencias

Instituto Cultural de Aguascalientes: 3 años de polémicas

Falleció Xava Drago la voz de Coda

Edith Mora y Nancy Olivares harán vibrar al Teatro Aguascalientes…

Por cada 10 mujeres violentadas hay un hombre en Aguascalientes:…

Van por sanción a tránsitos de Aguascalientes que se quedan…

Truena Aleks Sintek y afirma que ya no volverá a…

Confirman investigación contra ex fiscal de Aguascalientes

Asesinan a vocalista de Enigma Norteño en Jalisco

Carlos Slim planea cerrar Sears y Sanborns para competir con…

Advierten apercibimiento sí Market continúa instalándose los domingos

Realiza Leo Montañez recorrido por Villas de Nuestra Señora de la Asunción

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Durante un recorrido por el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sector Encino, el presidente municipal, Leo Montañez, sostuvo un encuentro con vecinos, quienes solicitaron apoyo para mejorar el control de velocidad y tránsito vehicular en avenidas principales como Prolongación Adoratrices y Felipe Serrano, así como en calles internas del sector, con el fin de prevenir accidentes y fortalecer la seguridad vial.

Leo Montañez, señaló que el área de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) realizará un estudio de factibilidad para determinar la viabilidad de instalar nueva infraestructura vial. El objetivo es generar entornos más seguros y accesibles, donde niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas puedan convivir y desplazarse con tranquilidad.

Finalmente, el diputado local, Humberto Montero recordó a los vecinos que para cualquier reporte o denuncia se cuentan con las líneas de atención ciudadana, 072 y el 911 para emergencias.