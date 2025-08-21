Realiza Leo Montañez recorrido por Villas de Nuestra Señora de la Asunción

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Durante un recorrido por el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sector Encino, el presidente municipal, Leo Montañez, sostuvo un encuentro con vecinos, quienes solicitaron apoyo para mejorar el control de velocidad y tránsito vehicular en avenidas principales como Prolongación Adoratrices y Felipe Serrano, así como en calles internas del sector, con el fin de prevenir accidentes y fortalecer la seguridad vial.

Leo Montañez, señaló que el área de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) realizará un estudio de factibilidad para determinar la viabilidad de instalar nueva infraestructura vial. El objetivo es generar entornos más seguros y accesibles, donde niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas puedan convivir y desplazarse con tranquilidad.

Finalmente, el diputado local, Humberto Montero recordó a los vecinos que para cualquier reporte o denuncia se cuentan con las líneas de atención ciudadana, 072 y el 911 para emergencias.