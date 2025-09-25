Realiza Leo Montañez operativo de desmalezado

24 C
Aguascalientes
25 septiembre, 2025
Tendencias

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Como parte de las acciones de mejora de espacios públicos, el presidente municipal Leo Montañez, llevó un mega operativo de desmalezado y limpieza a predios ubicados sobre las avenidas Miguel Ángel Barberena Vega, Ojocaliente y Gobernantes, en el oriente de la ciudad.

Encabezó un recorrido por predios que atraviesan parte de los fraccionamientos Rodolfo Landeros, Municipio Libre y Fidel Velázquez, en donde se intervinieron 11.5 hectáreas.

El coordinador de Delegaciones Urbanas y Rurales, José Alfredo Gallo Camacho y el director de Limpia de la Secretaría de Servicios Públicos, Cristian Hernández Macías, explicaron que se contó con la colaboración de  trabajadores operativos del Municipio de Aguascalientes e infractores voluntarios del Servicio Comunitario.

Se llevaron a cabo tareas de limpieza, desmalezado, poda, retiro de muebles abandonados, retiro de hierba y desechos y lavado de contenedores con hidrolavadora de alta presión. Se logró retirar más de 32 toneladas de maleza y muebles y 21 metros cúbicos de escombro.

Los regidores del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, Leslie Atilano Tapia y Alejandro Serrano Almanza, recalcaron que estos mega operativos son permanentes y se realizan en diferentes puntos de la capital. Además, se hizo un llamado a unir esfuerzos y cuidar estos espacios públicos, y evitar tirar basura y escombro.