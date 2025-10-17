22.6 C
Aguascalientes
17 octubre, 2025


Realiza Leo Montañez el encendido de luces en la fuente de la Plaza de la Patria

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La tarde de este jueves, el presidente municipal, Leo Montañez, encabezó el encendido de luces en la emblemática fuente de la Plaza de la Patria, espacio que fue objeto de una intervención integral de rehabilitación y embellecimiento en jardineras y áreas verdes por parte de la Secretaría de Servicios Públicos.

Durante el evento el presidente destacó la importancia de preservar y mejorar la imagen estética de este sitio icónico del centro histórico, considerado un punto de encuentro para las familias de Aguascalientes y quienes visitan la ciudad. “Es una prioridad para esta administración cuidar los espacios públicos que dan identidad, historia y vida a nuestro municipio”, sostuvo el presidente.

Al realizar el encendido de la fuente se contó con la presencia del diputado local, Max Ramírez, los regidores Alejandro Serrano Almanza y Juan Antonio Guerrero González.