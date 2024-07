Realiza IMSS Aguascalientes primera procuración multiorgánica en su historia

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes realizó con éxito la primera procuración multiorgánica de su historia, tras su apertura en 2017.

Así lo dio a conocer la coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos del HGZ No. 3, doctora Blanca Estela Figueroa González quien destacó que la generosidad de los padres y hermanos de la persona donadora hizo posible la obtención de córneas, riñones e hígado.

La especialista del Seguro Social destacó que “se trata de la primera procuración de órganos y tejidos con fines de trasplante que se realiza en las instalaciones del HGZ No. 3. De esta manera nos sumamos a la productividad de los HGZ No. 1 y No. 2 del estado. Es importante mencionar que contamos con licencia y capacidad instalada necesarias para realizar este procedimiento quirúrgico”.

Figueroa González resaltó que en lo que va del año esta Representación ha logrado la procuración de 35 órganos y tejidos, mismos que han beneficiado a igual número de pacientes de la lista nacional de espera del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).

Detalló que “hablar de un acontecimiento tan importante como este, destacar su importancia para la sociedad y reconocer a los involucrados, fomenta y visibiliza la cultura de donación de órganos y tejidos. Gracias a quienes lo hacen posible”.

Trascendió que el hígado fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”; las córneas al Hospital de Especialidades No. 1 del Centro Médico Nacional (CMN) del Bajío y riñones a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” del CMN La Raza.

La especialista agradeció y reconoció la generosidad y buena voluntad de los familiares de la persona donadora de 17 años, tras tomar la decisión de donar los órganos y tejidos de su familiar una vez declarada su muerte encefálica derivada de un accidente vial.

Cabe mencionar que en la procuración participó un equipo multidisciplinario de salud conformado por médicos especialistas, personal de Enfermería, Trabajo Social, laboratorio, radiodiagnóstico y camillería, entre otros.

Las y los interesados en ser donadores voluntarios y tener más información sobre este tema pueden consultar las páginas www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos y www.gob.mx/cenatra/.