Realiza IMSS Aguascalientes jornada intensiva para la donación de sangre

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes celebró el Día Mundial del Donante de Sangre con una jornada intensiva de captación, que se llevó a cabo en el Banco del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 y en puestos de sangrado de los HGZ No. 2 y No. 3.

Bajo el lema: “Donar sangre es un acto de solidaridad, únete al esfuerzo y salva vidas”, se realizaron actividades de concientización sobre la importancia que tiene la participación de los trabajadores de la salud, los pacientes y usuarios; para que el proceso de donación del líquido hemático, sea exitoso.

El coordinador de Prevención y Atención a la Salud, Néstor Martínez Orozco, explicó que la sangre solo puede obtenerse mediante la donación altruista y voluntaria de las personas y representa la única manera de reabastecer los índices de almacenamiento que se requieren para responder a las necesidades de los pacientes que se encuentran en las áreas de urgencias, cirugía y hospitalización en diversas especialidades, así como para que, pacientes con enfermedades potencialmente mortales vivan más tiempo.

Los requisitos indispensables para poder donar son: ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos, no ser portador del VIH/SIDA, hepatitis C o enfermedades infecciosas, encontrarse libre de alcohol en la sangre, así como de cualquier tipo de medicamento. En el caso de las mujeres, no presentar periodo menstrual o estar embarazada.