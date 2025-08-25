Realiza Fiscalía cateo y detienen a una persona por delitos contra la salud

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentó una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle Juan de Padilla, fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sector Estación, en la ciudad capital.

Durante la diligencia, los elementos investigadores lograron la detención en flagrancia de Víctor Alejandro “N”, alias “El Mijis”, a quien se le aseguró una sustancia granulada con características de narcótico, con un peso aproximado de ocho gramos, misma que fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

La carpeta de investigación fue integrada por la representación social, quien formuló imputación en contra del detenido por el delito de Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, en la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio en la variante de venta.

En el desarrollo de la audiencia inicial, la agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba ante el Juez de Control, quien consideró suficientes los elementos para dictar auto de vinculación a proceso en contra de Víctor Alejandro “N”.

Asimismo, la autoridad judicial impuso medidas cautelares, consistentes en la presentación periódica quincenal en la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UEMCSA), la prohibición de salir del estado, así como la separación inmediata de su domicilio.

De igual manera, el juez de control fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la agente del Ministerio Público continuará recabando elementos que fortalezcan la causa penal en contra del imputado.