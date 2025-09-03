Realiza Fiscalía cateo y detiene a una persona en el fraccionamiento México

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el grupo DELTAP, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, dio cumplimiento a una orden de cateo, obteniendo resultados positivos en el combate a los delitos contra la salud.

La diligencia se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la calle Nayarit, del fraccionamiento México, donde se aseguraron nueve envoltorios plásticos que contenían una sustancia granulada al tacto, que fue analizado por personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales.

En el lugar fue detenido Gustavo “N”, alias “El Gus”, quien quedó a disposición de la autoridad ministerial como probable responsable del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en su variante de venta.

Tras su puesta a disposición, el detenido fue presentado ante el Juez de Control, quien calificó de legal la detención al considerar que se realizó en estricto apego a derecho y en cumplimiento a la orden judicial emitida.

Posteriormente, el agente del Ministerio Público formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso, misma que fue concedida al encontrar elementos suficientes que lo relacionan con la comisión del ilícito señalado.

En audiencia, la autoridad judicial impuso medidas cautelares consistentes en la obligación de firma mensual, así como la separación inmediata del domicilio intervenido.

Finalmente, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía Estatal continuará recabando datos de prueba que fortalezcan la acusación en contra del imputado.