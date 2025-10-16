Realiza Fiscalía cateo; detiene a dos personas y asegura droga

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación Criminal, llevó a cabo el cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia La Huerta, en el municipio de Aguascalientes, como parte de las acciones derivadas de una investigación relacionada con delitos contra la salud.

Durante la ejecución del mandato judicial, los agentes investigadores de la Unidad Especial de Tácticas Policiales (DELTAP) aseguraron dosis con una sustancia granulada al tacto, presuntamente narcótico. En el lugar fueron detenidas Laura “N” y Ricardo “N”, quienes se encontraban en el inmueble al momento de la diligencia.

La acción se realizó conforme a derecho y con la participación del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo, quien coordinó las actuaciones ministeriales y supervisó el cumplimiento estricto del mandamiento judicial, garantizando en todo momento el respeto a los derechos de las personas detenidas.

Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien integró los datos de prueba necesarios para la celebración de la audiencia inicial ante el Juez de Control, en la cual se valoraron los elementos recabados durante la investigación y la diligencia de cateo.

Como resultado de la audiencia, el juzgador calificó de legal la detención de Laura “N” y Ricardo “N”, determinando vincularlos a proceso por los hechos que la ley señala como delitos contra la salud. Asimismo, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada para ambos.

Finalmente, la autoridad judicial otorgó un plazo de un mes con quince días para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el personal ministerial continuará con las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos.