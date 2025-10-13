Realiza el PAN en Aguascalientes su asamblea estatal

Redacción

El Partido Acción Nacional en Aguascalientes llevó a cabo este domingo su Asamblea Estatal, un ejercicio de renovación interna y fortalecimiento de estructuras, donde participaron delegadas y delegados de los once municipios del estado.

Durante la jornada, se eligieron por unanimidad a los 100 integrantes del Consejo Estatal para el periodo 2025-2028, conformado bajo el principio de paridad por 50 mujeres y 50 hombres, así como a 13 propuestas que representarán a Aguascalientes en el Consejo Nacional, integradas por 7 hombres y 6 mujeres.

La votación se realizó de manera económica y en un ambiente de unidad. El acto fue encabezado por el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Chepe Guerrero, alcalde de Corregidora, Querétaro, quien tomó protesta a las y los nuevos consejeros estatales.

Guerrero destacó la fortaleza del panismo en Aguascalientes y aseguró que “el mejor PAN del país vive aquí”, al tiempo que reconoció el liderazgo de la gobernadora Tere Jiménez, a quien calificó como ejemplo nacional de buen gobierno. En su intervención, el presidente del Comité Directivo Estatal, Javier Luévano Núñez, subrayó que la Asamblea representa una oportunidad para mirar hacia el futuro con unidad, renovación y visión de servicio, recordando que Aguascalientes es el corazón azul de México.

“Cuando Acción Nacional gobierna —dijo—, las instituciones funcionan y las personas viven con más seguridad y orden”. Luévano convocó a la militancia a fortalecer la cercanía con la ciudadanía y la renovación del partido, impulsando un PAN más moderno, con causa y con alma, capaz de escuchar, entusiasmar y servir a la sociedad.

El presídium estuvo integrado por la secretaria general del CDE, Paloma Amézquita Carrión; el coordinador de la Segunda Circunscripción del CEN, Jorge González Carranza; los presidentes municipales Leonardo Montañez, César Medina, Daniel Romo, Lucero Espinoza y José Manuel González Mota; el senador Toño Martín del Campo; el diputado federal Paulo Martínez López; la coordinadora estatal de síndicos y regidores, Martha González Estrada; los consejeros nacionales Antonio Arámbula López y Alfredo Martín Cervantes García, y la presidenta del CDM Jesús María, Jazmín Saray Flores de Luna.

La jornada concluyó en un ambiente de entusiasmo, reconocimiento y unidad, con el llamado a seguir construyendo desde Aguascalientes un PAN fuerte, moderno y cercano a la gente, comprometido con los valores del humanismo político y con la misión de servir a México.