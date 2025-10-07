25 C
Aguascalientes
7 octubre, 2025
Tendencias

Verónica Castro sorprende con tanque de oxígeno en el AICM

Despiden al sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada asesinado en Guerrero

Madres buscadoras hallan restos óseos en Asientos, Aguascalientes

Hallan dos cadáveres “encobijados” en la comunidad Emiliano Zapata

Aventaja Telcel con nuevo padrón de telefonía móvil

Prevén que presas en Jesús María tenga agua para dos…

Encabeza Montañez graduación de policías municipales y estatales como TSU…

Resalta Jiménez impulso de Aguascalientes en el North Capital Forum…

Se debilitan los contrapesos con nueva Ley de Amparo: PRD

Rebasado hospital del ISSSTE Aguascalientes en atención: SNTE

Realiza el ISSEA fumigaciones contra el dengue

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Para prevenir el dengue durante las celebraciones del Día de Muertos y el Festival de Calaveras, el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), intensificó el operativo de termonebulización y control larvario en los principales panteones del estado durante octubre.

Estas acciones buscan reducir la presencia del mosquito transmisor del dengue en los espacios públicos con mayor afluencia durante las festividades.

El calendario de termonebulización continuará este martes 7 de octubre en el Panteón de La Cruz; el viernes 10 de octubre en el Panteón de La Salud; el miércoles 15 de octubre en el Panteón de Los Ángeles; el jueves 16 de octubre en el Panteón Municipal, y el martes 21 de octubre en el Panteón Jardines Eternos.

De manera paralela, el personal del ISSEA realiza control larvario, aplicando larvicida en floreros y depósitos de agua dentro de los panteones para eliminar criaderos y evitar el desarrollo de larvas.

Se invita a la población a tomar precauciones al visitar estos espacios, usando ropa de manga larga y pantalón, así como repelente contra insectos; además, para evitar el agua estancada en floreros se recomienda usar espuma floral o esferas de hidrogel para mantener las flores frescas sin generar criaderos.