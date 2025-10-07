Realiza el ISSEA fumigaciones contra el dengue

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Para prevenir el dengue durante las celebraciones del Día de Muertos y el Festival de Calaveras, el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), intensificó el operativo de termonebulización y control larvario en los principales panteones del estado durante octubre.

Estas acciones buscan reducir la presencia del mosquito transmisor del dengue en los espacios públicos con mayor afluencia durante las festividades.

El calendario de termonebulización continuará este martes 7 de octubre en el Panteón de La Cruz; el viernes 10 de octubre en el Panteón de La Salud; el miércoles 15 de octubre en el Panteón de Los Ángeles; el jueves 16 de octubre en el Panteón Municipal, y el martes 21 de octubre en el Panteón Jardines Eternos.

De manera paralela, el personal del ISSEA realiza control larvario, aplicando larvicida en floreros y depósitos de agua dentro de los panteones para eliminar criaderos y evitar el desarrollo de larvas.

Se invita a la población a tomar precauciones al visitar estos espacios, usando ropa de manga larga y pantalón, así como repelente contra insectos; además, para evitar el agua estancada en floreros se recomienda usar espuma floral o esferas de hidrogel para mantener las flores frescas sin generar criaderos.