Realidad virtual para combate a adicciones, anuncia Montañez

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Para ser atractivo y no impositivo a los menores, la alcaldía capitalina promoverá el no consumo de drogas con realidad virtual, adelantó el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro.

Con respecto a la edad de inicio en el consumo de estupefacientes en la capital, el primer edil panista, reveló ‘desde los 12 años más o menos, nosotros nos damos cuenta en el C4, digo que ahí ustedes saben que cuándo algo sucede son atendidos por una trabajadora social, hay que buscar a sus padres, es un tratamiento distinto, pero hay quienes desde muy temprana edad, entonces hay mucho por hacer’.

Del programa apuntó ‘estamos ya por iniciar un proceso a través de lo que viene siendo seguridad pública que es un tema de realidad virtual y este tema de realidad virtual vamos a visitar, son aproximadamente 38 escuelas, escuelas que nosotros hemos determinado de manera estratégica’.

Asimismo explicó tendrá otras utilidades, ‘esto nos va a arrojar resultados, en ocasiones ni siquiera conocemos en qué zonas los niños, los jóvenes han tenido, a lo mejor no acceso al consumo, pero si a lo mejor que se los hayan ofrecido, entonces necesitamos tener toda esta información para poder hacer que nuestras intervenciones sean más estratégicas, pero esta actividad que estamos por realizar y que es a través de realidad virtual’.

Montañez Castro añadió ‘realidad virtual porque creemos que puede ser una forma atractiva para que los jóvenes puedan darse cuenta’ en especial por que ‘tu vas tomando tus decisiones y dices, bueno qué hubiera pasado si hubiera elegido otra opción, entonces te lleva hacía el otro escenario, entonces ya al final es tu decides’.

Sobre todo destacó, ‘no es decir no consumas porque sabemos que eso no funciona, nacemos libres y cuándo alguien nos quiere imponer algo pues de manera inmediata nos ponemos a la defensiva, no, tu eres libre de tomar tus decisiones nada más que dependiendo de la decisión que tomes es el camino que vas a llevar, que es lo que tu quieres pero tratamos de hacerlo no de una manera coercitiva, ni a través de la palabra no, por que eso normalmente ya cuándo lo usamos ya lo echamos a perder’.

Finalmente indicó ‘entonces tratamos de buscar esquemas novedosos para concientizar sobre todo a los jóvenes, y bueno pero es algo que pronto se los vamos a comentar’, y subrayó ‘va justamente enfocado al tema de la prevención no solamente en el consumo sino de las violencias’.