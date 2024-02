Reafirmó BAFTA a “Oppenheimer”

Redacción

UK.- El pasado domingo la cinta Oppenheimer fue la gran vencedora de los premios BAFTA al alzarse con siete galardones, entre ellos Película, Director, Actor y Actor de reparto, seguida de Poor things (Pobres criaturas), que terminó con cinco, en una edición que dejó fuera al español J. A. Bayona.

Y es que con 13 nominaciones, Oppenheimer partió ya como clara favorita en esta 77 edición de los premios más relevantes del cine británico, celebrada en el Royal Festival Hall de Londres, donde también logró los reconocimientos a Banda sonora original, Fotografía y Edición.

Además de ser reconocida como la mejor película, un BAFTA que entregó ayer el legendario actor Michael J. Fox (Back to the future), su director, el venerado cineasta de doble nacionalidad británica estadounidense Christopher Nolan (Inception), también se hizo con el premio a Dirección.

Nolan destacó el papel de su actor protagonista, el irlandés Cillian Murphy, con quien le une una gran amistad y a quien dio las gracias por apoyarle y “embarcarse en algo oscuro” con ese proyecto.

Murphy, reconocido como mejor actor, y que recientemente obtenía el Globo de Oro por el mismo papel, se impuso a otros pesos pesados como Bradley Cooper (Maestro), los estadounidenses Colman Domingo (Rustin) y Paul Giamatti (The Holdovers), a su compatriota irlandés Barry Keoghan (Saltburn) y al surcoreano Teo Yoo (Past Lives).

En su discurso de aceptación del BAFTA, Murphy, visiblemente emocionado, dio las gracias a Nolan por creer en él “una y otra vez”.

De su papel como padre de la bomba atómica, J. Robert Oppenheimer, Murphy destacó que se trató de “un personaje complejo que significa cosas diferentes para personas diferentes; para algunos es un monstruo y para otros un héroe.

“Gracias por empujarme siempre y exigirme la excelencia, porque eso es lo que tú consigues una y otra vez”, dijo el actor a Nolan.

La vencedora a Actriz protagonista fue Emma Stone por su interpretación como Bella Baxter en Poor things, dirigida por el griego Yorgos Lanthimos, y que antes se alzó con el León de Oro del Festival de Venecia y camina firme al Oscar.

“Quería agradecer este premio a mi madre, la mejor persona que conozco en todo el mundo y que siempre me inspira (…) Sin ella nada de esto ocurriría”, afirmó la actriz.

La película española La sociedad de la nieve, que competía en la categoría de Filme en lengua extranjera, y el mexicano Rodrigo Prieto, nominado por la fotografía de Killers of the flower Moon, no lograron el premio.

