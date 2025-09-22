Reafirman panistas unidad en Pabellón de Arteaga

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.- La Alcaldesa de Pabellón de Arteaga, Lucero Espinoza, aseguró que en el municipio se trabaja bajo un esquema de unidad y compromiso, luego de participar en la Asamblea Municipal del PAN.

“Participé en la Asamblea Municipal del PAN, un espacio donde reafirmamos la importancia de la democracia interna y la participación activa de nuestra militancia para fortalecer el rumbo de nuestro municipio y de Aguascalientes”, señaló.

Espinoza destacó que la militancia panista de Pabellón de Arteaga mantiene una convicción firme de trabajar con valores, a fin de que las decisiones partidistas se reflejen en beneficios concretos para la población.

“Sigamos trabajando juntos, con valores y convicción, para que cada decisión trascienda en oportunidades para nuestra gente”, expresó.

La Alcaldesa apuntó que el fortalecimiento del partido en el municipio es clave para dar continuidad a proyectos locales y estatales, en los que, dijo, se busca mantener la cercanía con los ciudadanos.