Reafirma Tere Jiménez apoyo a mujeres con cáncer de mama

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Al conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la gobernadora Tere Jiménez reafirmó su solidaridad y compromiso con las mujeres que enfrentan este padecimiento y aseguró que Aguascalientes cuenta con la tecnología, la infraestructura y el personal médico necesarios para brindarles el tratamiento y la atención que requieren.

“La vida de las personas nos importa mucho. Vamos a seguir cuidando y ayudando a las personas, queremos que las mujeres sientan que las acompañamos en este momento tan delicado e importante. Quiero decirles que no están solas, nos importa mucho su vida y vamos a seguir trabajando por ustedes; tengan por seguro que vamos a salvar a más mujeres”, destacó la gobernadora.

De igual forma hizo hincapié en la importancia de la prevención, por lo que invitó a todas las mujeres a seguir las medidas y recomendaciones necesarias para evitar esta enfermedad o, en su caso, realizar una detección temprana que permita actuar a tiempo.

El secretario de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán, informó que actualmente se cuenta con tres mastógrafos que brindan servicio en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, en el Hospital de la Mujer y en el Hospital General de Rincón de Romos, además de una unidad móvil del Seguro Popular Aguascalientes que recorre los municipios del interior.

De igual forma llamó a las mujeres a participar en acciones de detección temprana, de acuerdo a su grupo de edad; dijo que a partir de los 20 años se recomienda una autoexploración mensual; de los 25 en adelante se sugiere un examen clínico de mamas al año; y la mastografía en mujeres de entre 40 y 69 años de edad, cada dos años.

Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, reconoció el trabajo de la gobernadora Tere Jiménez para consolidar al sistema de salud del Estado como el mejor; pidió a la población ser portadora del mensaje de la prevención para que cada vez sean menos los diagnósticos de cáncer de mama en Aguascalientes.

Norma Angélica López Esparza, sobreviviente de cáncer de mama, dio su testimonio de vida y agradeció a la gobernadora por su sensibilidad y compromiso con la salud de las y los aguascalentenses: “Gracias por preocuparse por nosotras y por dotar a los hospitales de la tecnología que requerimos para superar esta enfermedad”, sostuvo.

Al término del evento, la Secretaría de Salud del Estado entregó un reconocimiento a la gobernadora Tere Jiménez por su compromiso en la lucha contra el cáncer de mama.

Como parte del evento que se realizó en el vestíbulo del Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, se instalaron unidades médicas móviles, donde se realizaron mastografías, citologías y exploraciones clínicas de mama; de igual forma se ofrecieron conferencias al personal de salud y a la población en general.

En el evento también estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, presidenta y primera voluntaria del DIF Estatal; Laura Araceli González Reyes, presidenta municipal de San José de Gracia; Misael Ley Mejía, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Aguascalientes; Norma Adela Guel Saldívar, secretaria de la Familia del Estado; Michelle Olmos Álvarez, directora general del C5i; Patricia Cárdenas Delgado, directora general del Instituto Aguascalentense de las Mujeres; y Ma de Jesús Ramírez Castro, directora general del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores.