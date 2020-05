Reactivación económica en Calvillo con todas las medidas de prevención

Redacción

Calvillo Ags.-La reactivación económica del municipio de Calvillo debe ir de la mano de las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias, para evitar más casos de contagios por COVID-19 (Coronavirus); es importante no relajar la disciplina y sí mantener todos los cuidados que en los días previos se han tenido y que han permitido tener un bajo número de contagiados en el municipio de Calvillo, exhortó a los calvillenses el Secretario de Gobernación y del Ayuntamiento, Fernando Figueroa Ortega.

En un recorrido realizado en el tradicional tianguis y en los mercados municipales, Figueroa Ortega estuvo entregando cubre bocas e invitando a comerciantes y ciudadanos a seguir atendiendo las medidas de #SanaDistancia y #QuédateEnCasa.

Lavarse las manos regularmente con agua y jabón o usar gel antibacterial cuando no haya forma de lavarlas; no saludar de mano, abrazo o beso; mantener una distancia de metro y medio entre personas; usar cubrebocas al estar fuera de casa en cualquier espacio público; evitar aglomeraciones al acudir a comercios; y esperar guardando la #SanaDistancia antes de ingresar a establecimientos, son las recomendaciones que los calvillenses deben mantener vigentes, precisó el Secretario de Gobernación.

También recomendó a los ciudadanos del municipio de Calvillo que permanezcan en sus casas y solo salgan para las actividades estrictamente necesarias como ir a trabajar o comprar alimentos, entre otras consideradas esenciales.

El funcionario municipal dijo que es importante avanzar en la reactivación económica pero esta debe ir ligada al cumplimiento estricto de las medidas de prevención, pues de lo contrario habrá un aumento de casos de contagio, un situación no deseada y que podría obligar a suspender el regreso a las actividades normales.

Finalmente, Fernando Figueroa invitó a los calvillenses a ser solidarios y a poner cada quien su parte para que la sociedad en conjunto pueda enfrentar la epidemia con la menor afectación posible tanto en la salud como en la economía local.