Reaccionó Leticia Calderón a liberación de Juan Collado

Redacción

México.- Lety Calderón ex esposa del abogado Juan Collado reaccionó luego de que éste fuera absuelto de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero que le imputaba la Fiscalía General de la República.

Fue con el programa De primera mano con quien la ex del abogado, quien representó al ex presidente Enrique Peña Nieto, y con quien comparte dos hijos, Luciano y Carlo habló sobre el triunfo de Collado.

Ahí la actriz dijo: “Mis hijos y yo estamos muy contentos con la noticia. Yo creo que se esperaba desde hace muchos años y estamos muy contentos con la noticia, sobre todo mis hijos y pues qué bueno, qué padre, la verdad”.

A ello agregó: “Mis hijos han estado conviviendo con su papa y esto da una oportunidad para que convivan mas

Debemos precisar que Juan Collado salió bajo libertad condicional en el 2023 luego de cuatro años en la cárcel, ahora, quedó libre de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero de los que acusado en 2019.

Aunque, quien no ha dado declaraciones al respecto es la actriz Yadhira Carrillo, quien es la actual esposa de Juan Collado.

Fue desde junio del 2023, que Collado salió de la cárcel, y que ha podido pasar tiempo de calidad con sus hijos Luciano, de 19 años, y Carlo, de 18; y la Navidad pasada fue un pretexto para que el abogado pasara un día especial junto a sus hijos.

Según las declaraciones de Lety Caledón, Juan Collado convivió con sus hijos en una visita que el abogado les hizo el 24 de diciembre.

“Juan fue a visitarlos un ratito, pero pasó la Navidad con toda su familia, sus hermanas, sus sobrinos, su mamá. Mis hijos [la pasaron] en mi casa y en Año Nuevo nos fuimos a Nueva York”, detalló la actriz a su paso por la alfombra roja de la película El Roomie.

“Fue a la casa, estuvimos cotorreando, ya nos habíamos visto en el hospital y bien, cordial. Les dio regalos Juan a mis hijos, yo también (…) ¿Yo a Juan? Ya no está en mi lista de invitados, no, la verdad es que yo no tengo por qué regalarle a Juan, mis hijos sí le compraron, como ellos ya tienen su dinero, ellos sí le compraron a su papá y me encanta la idea, los acompañé, los aconsejé porque me dicen ‘¿Qué le gusta a mi papá?’ porque no lo conocen mucho, entonces [me preguntan] como qué talla es, qué le gusta, qué color y eso, pues ahí sí los coucheé”, detalló.

*Con información de Quién.