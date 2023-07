Reaccionó Biby Gaytán a rumores de “control” de Eduardo Capetillo

Redacción

México.- Durante años se ha especulado que Biby Gaytán vive “reprimida” por su esposo, el actor Eduardo Capetillo; y el que la actriz, cantante y bailarina abandonara por más de 10 años su carrera y se distanciara de los reflectores, dio fuerza a esa teoría.

Hace unos días, por presunta petición de su esposo, se negó a dar entrevistas a los medios de comunicación que la esperaban en un evento, acción que volvió a revivir las especulaciones y, con el fin de acabar con ellas, Biby explicó el motivo por el que no pudo platicar con la prensa.

Al respecto aseguró: “nosotros no controlamos, no coordinamos esas entrevistas, ni coordinamos la convocatoria a los medios. Nosotros, si algo tenemos, siempre, es agradecimiento con los medios y con el público, que siempre han estado junto con nosotros”.

Asimismo, se disculpó con los medios por el malentenido y dijo “lamento mucho si pasó algo. Creo, un poquito, que no hubo la organización quizá que debió, pero está fuera de mi alcance en ese sentido y lo siento mucho”.

Actualmente Biby está enfocada en su regreso al teatro con la puesta en escena Amor sin barreras, que protagonizó hace 20 años y que ahora contará con la participación de su hija Ana Paula como actriz estelar.

Sobre ello comentó: “tuve la fortuna de interpretar el papel que hoy hace Pau, y esa es la cereza desde mi punto de vista como mamá, de poder pisar el escenario con mi hija porque ni en el mejor día de mi sueños lo imaginé”.

La también cantante que ahora interpretará a Anita, expresó durante la presentación del proyecto: “es la oportunidad de volver a realizar una obra que fue mi sueño desde niña, yo recuerdo a mis padres viendo la película que hicieron Natalie Wood y Rita Moreno. Hace 20 años fue un regalo y hoy estoy muy agradecida desde el punto de vista de otro personaje”.

Respecto a cómo compagina su vida profesional con su vida de mamá, preciso: “Me parto en mil. A veces hasta digo ‘¡Por Dios!’ en la noche que estamos bañando a los niños, después de que ya corrí, fui a los ensayos, hicimos tareas, que me parto”, confesó. “Supongo que no soy la única, habernos muchísimas personas, no solamente mujeres también hombres, que nos partimos en mil, pero me mantiene feliz porque me siento realizada de cumplir, de satisfacer, esa necesidad y ese privilegio de ser mamá, de estar en mi casa que también lo disfruto muchísimo; y la parte profesional”.

Vale recordar que en una entrevista con su amiga Thalia en 2021, Eduardo Capetillo negó ser un esposo celoso y agradeció a Biby que, por voluntad propia, hubiera priorizado a su familia; y añadió “si yo fuera ese celoso que dicen que soy… pues imagínate, ahora que Biby hizo “Chicago” (el musical), que además, hizo una Velma Kelly gloriosa. Los hechos son más poderosos y contundentes (…) El sacrificio que hizo Biby, lo respeto mucho. Yo tuve que seguir trabajando para mantener a la familia. Ella dijo “Voy a poner pausa a mi carrera, para recibir a mi primer hijo y formar una familia”. Es admirable e increíble”.

*Con información de Quién.