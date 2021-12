Rayos derrota a Mineros en amistoso

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Hoy por la mañana en Casa Club, los Rayos del Necaxa disputaron su tercer encuentro de preparación con miras al torneo Clausura 2022. El equipo de Aguascalientes derrotó 3-2 a la escuadra de Mineros de Zacatecas.

El partido vio acciones en cuatro tiempos de 45 minutos cada uno, por lo que Pablo Guede tuvo la oportunidad de observar a todos sus jugadores en el terreno de juego.

El estratega de los Rayos mandó de arranque a Ángel Malagón; Fernando Meza, Fabricio Formiliano, Jesús Escoboza; Dieter Villalpando, Angelo Araos, Alan Medina, Luis García, Alejandro Zendejas; Rodrigo Aguirre y Facundo Batista.

El arranque para los Rayos fue tibio, cosa que el equipo rival aprovechó para adelantarse por dos goles en el marcador. Sin embargo, los de Aguascalientes reaccionaron y se acercaron en el marcador cuando Alejandro Zendejas sacó un

tiro cruzado desde fuera del área en el que poco pudo hacer el arquero rival.

El encuentro se volvió muy cerrado, los de casa no dejaron de insistir y proponer el partido en la búsqueda del empate y no fue hasta el tercer tiempo que Alfredo Gutiérrez logró marcar la igualada en un tiro de esquina en donde después de una serie de rebotes, encontró el balón a modo para empujarlo y anotar para los Rayos.

El equipo de Aguascalientes no dejó de presionar durante el partido entero y fue así como se provocó un error del rival en el medio campo, mismo que Maximiliano Salas aprovechó para desbordar por la banda derecha, lanzar una diagonal retrasada para que el canterano Diego Gómez lograra anotar el descuento con su pierna derecha.

El próximo sábado Necaxa recibirá en Casa Club al equipo de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en lo que será el cuarto encuentro de pretemporada.