Rayados golea a Necaxa 

Redacción

Monterrey, N.L.- Rayos de Necaxa sucumbió en su visita a Monterrey, siendo superados con marcador de 3-0 por La Pandilla.

Los dirigidos por Fernando Gago llegaban al Gigante de Acero con la encomienda de buscar las tres unidades ante una escuadra complicada.

Las acciones comenzaron pronto, pues al minuto 2 ́ Alejandro Andrade intentó adelantar a los Rayos con un zurdazo.

Por otra parte, los locales también buscaban desde los primeros minutos adelantarse en el marcador, y fue hasta el minuto 15 ́ que, tras un disparo de Lucas Ocampos, vencía la meta de Ezequiel Unsain.

Minutos más tarde, al 21’, Sergio Canales amplió la ventaja para los regios con un tanto más.

Al minuto 37 ́, tras un centro, Diber Cambindo quedó frente al arco local; sin embargo, su remate se fue por arriba de la valla regiomontana.

En la parte complementaria, los Rayos intentaban revertir el resultado parcial y fue al minuto 46 ́ cuando, luego de una asistencia de Pável Pérez, Cambindo remató dentro del área, pero su disparo fue oportunamente rechazado por el arquero local.

Finalmente, al 58’, Rayados aumentó su ventaja desde el punto penal, poniendo cifras definitivas al encuentro.