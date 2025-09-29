Ravens pierde a jugador estrella de su defensiva por el resto de la temporada.

Redacción

EU.-Los Baltimore Ravens aún no saben si contarán con el mariscal de campo para el partido del domingo contra los Houston Texans debido a una lesión en el tendón de la corva, pero anunciaron que el tackle defensivo del Pro Bowl, Nnamdi Madubuike, estará fuera por el resto de la temporada por una lesión en el cuello.

Madubuike, de 27 años, experimentó síntomas después de la victoria de los Ravens por 41-17 sobre los Cleveland Browns el 14 de septiembre y fue colocado en la lista de lesionados por una lesión en el cuello el sábado. Este es un golpe significativo para la defensa de los Ravens, que ha permitido 33.3 puntos por partido, la peor marca de la NFL, esta temporada.

Existe la incertidumbre sobre si la lesión en el cuello podría poner en peligro la carrera de Madubuike, quien había tenido uno de los mejores inicios de sus seis años de carrera.

“Realmente no puedo hablar por él”, dijo el entrenador de los Ravens, John Harbaugh. “Esas son preguntas que él mismo respondería mejor de ahora en adelante, y es posible que aún esté recibiendo información al respecto”.

Jugador del Pro Bowl las últimas dos temporadas, Madubuike está en el segundo año de un contrato de cuatro años por 98 millones de dólares, que incluye 75.5 millones garantizados.

La pérdida de Madubuike podría llevar a Baltimore a fichar a otro tackle defensivo.

“Es decir, siempre es algo que se estaría considerando, sin duda”, afirmó Harbaugh.

Harbaugh se negó a proporcionar información actualizada sobre Jackson, quien se lesionó el tendón de la corva durante la derrota del domingo por 37-20 ante los Kansas City Chiefs y abandonó el partido a mediados del tercer cuarto.

Además de Jackson, los otros jugadores lesionados el domingo fueron los esquineros Nate Wiggins (codo) y Marlon Humphrey (pantorrilla), el linebacker central Roquan Smith (tendón de la corva) y el tackle ofensivo Ronnie Stanley (tobillo).

“Tenemos una idea bastante clara de las lesiones de los diferentes jugadores en este momento; realmente no voy a comentar sobre eso hoy”, afirmó Harbaugh. “Hablaremos más sobre ellas más adelante en la semana”.

Crea una liga y personaliza su tamaño, sistema de puntuación y las reglas para jugar en la liga que tú quieres jugar.

¡Crea una liga hoy mismo!

Cuando Jackson abandonó el partido en el tercer cuarto, los Ravens perdían 27-13 ante los Chiefs. Harbaugh señaló que la diferencia de 14 puntos no determinaba si Jackson jugaría.

“No había forma de que volviera al partido”, admitió Harbaugh. “La lesión lo impidió durante el partido. Conozco a Lamar. Si hubiera podido jugar, lo habría hecho. Así es él. Pero les puedo asegurar que no habría podido volver al partido bajo ninguna circunstancia”.

Jackson no se ha perdido un partido desde que estuvo de baja las últimas cinco semanas de la temporada 2022 por una lesión de rodilla. Los Ravens han flaqueado sin Jackson, con un récord de 4-10, incluyendo los playoffs, en las últimas seis temporadas en las que no ha sido titular.

Si Jackson no puede jugar, se espera que Cooper Rush sea el titular el domingo contra los Texans. Rush fue titular en 14 partidos con los Dallas Cowboys.

“Todos conocen su estilo de juego, y él sabe jugarlo”, dijo Harbaugh. “Así que, si juega, será un juego orientado a él. Tenemos muchos jugadores clave a su alrededor si juega”.

Baltimore tiene un récord de 1-3 por primera vez en 10 temporadas.

Con información de ESPN