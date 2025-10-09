Ravemen TR150, la luz trasera que redefine la seguridad ciclista

Redacción

La Ravemen TR150 se ha posicionado como una de las luces traseras más completas y accesibles del mercado gracias a su equilibrio entre potencia, tecnología y diseño compacto. Con un brillo máximo de 150 lúmenes, permite una visibilidad de hasta 1.5 kilómetros, garantizando que el ciclista sea visto incluso en carreteras con poca iluminación o tráfico intenso.

El sistema óptico de la TR150 ofrece un ángulo de visibilidad de 280 grados, lo que permite ser detectado desde casi cualquier dirección. Su cuerpo compacto integra cuatro LED de alta intensidad que brindan una iluminación uniforme sin deslumbrar, ideal para quienes circulan de noche o en entornos urbanos con iluminación irregular.

Una de sus principales innovaciones es el sensor de frenado. Al reducir la velocidad de forma repentina, la luz se intensifica automáticamente durante tres segundos, simulando el efecto de una luz de freno. Esta función, común en automóviles, incrementa la seguridad del ciclista en descensos o en zonas con tráfico denso.

Otro de sus puntos fuertes es el sistema de encendido y apagado inteligente: la luz se apaga tras dos minutos de inactividad y vuelve a activarse al detectar movimiento. Combinado con una batería de alta capacidad y carga mediante puerto USB-C, el modelo garantiza autonomía prolongada y eficiencia energética.

La Ravemen TR150 ofrece seis modos de funcionamiento —fijo, parpadeo rápido, eco y otros— que se adaptan a distintas condiciones climáticas o de visibilidad. Además, cuenta con certificación IPX6, que la protege ante lluvias intensas, lo que la convierte en una aliada confiable para todo el año, tanto en recorridos urbanos como en rutas largas.

El montaje es versátil: puede colocarse en tijas redondas, aerodinámicas, mochilas o soportes de sillín. Con un precio de 23.99 euros en la tienda oficial de Ravemen en Amazon, la TR150 ofrece características que suelen encontrarse en modelos de gama alta, consolidándose como una opción sobresaliente para quienes buscan seguridad, eficiencia y calidad sin gastar de más.