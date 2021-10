“Raúl Silva Pérezchica no es juez”, revira fiscal sobre caso Paco Chávez 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El fiscal Jesús Figueroa Ortega reiteró la sentencia de dos años dictada en contra de Francisco Chávez Rangel debido a supuesto ejercicio indebido del servicio público en su gestión al frente del Instituto de Educación durante el pasado gobierno priista, emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento.

“Se dictó hoy la sentencia, se impone una pena de prisión de dos años, una cantidad de 50 días multa y el pago de reparación del daño por siete millones y fracción”, informó, con relación al presunto desfalco a las arcas de la dependencia por pagos a una universidad de Campeche.

– ¿La defensa puede apelar?

– Sí, tiene diez días para apelar.

Apenas el jueves último, el diputado del PAN, Raúl Silva Pérezchica, sucesor de Chávez en el IEA, había defendido al ex funcionario, señalando que no tenía responsabilidad en el manejo de esos recursos y lo achacó a la academia campechana. En ese sentido, el fiscal aclaró que el legislador no tiene facultades sobre el tema.

“No es Pérezchica quien debe determinar eso. Lo determina un juez si es culpable o inocente y un juez ya lo dictó, en este caso un tribunal que es el competente. Ni la fiscalía, ni ningún funcionario de gobierno puede decir que no sea un juez”, recalcó.

No obstante, Figueroa aclaró que no hay ninguna investigación de la fiscalía en contra de Silva Pérezchica, quien encabezó el IEA en los últimos cinco años, aunque dijo que sí hay otros procesos contra funcionarios de la pasada gestión del IEA, de los cuales reservó su nombre.

Francisco Chávez fue director del IEA en el gobierno priista de Carlos Lozano, entre 2010 a 2016, donde se generaron varios señalamientos en torno al manejo que el funcionario hizo sobre la dependencia.