Raúl Orvañanos anuncia su salida de Fox Sports

Redacción

Ciudad de México.-.El comentarista Raúl Orvañanos anunció su salida de Fox Sports México luego de 20 años de trabajo y en los que se marcha “con el corazón lleno”.

“Hoy me despido de Fox Sports México, mi casa durante 20 años. Fueron dos décadas de transmisiones, programas y vivencias inolvidables. Gracias a mis compañeros, a los que estuvieron y a los que siguen. Y sobre todo, gracias a ustedes: por cada comentario, cada crítica y, sobre todo, por su tiempo. Me voy con el corazón lleno y recuerdos que me acompañarán siempre”, publicó el cronista en su cuenta de ‘X’.

Cabe destacar que Orvañanos es un decano de la comunicación deportiva desde que el exportero iniciara su andar junto a José Ramón Fernández en Imevisión en la década de los 70 para después recalar en Televisa en los 90′ y, finalmente, en Fox Sports en 2005.

Entre sus frases icónicas en el relato futbolístico sobresale la de ¡No, bueno! a modo de exclamación ante jugadas de calidad o inverosímiles. Asimismo, ‘Orva’ hizo ‘célebres’ los juegos del León y del Pachuca por la citada cadena.

Según trasciende, Orvañanos, de 78 años de edad, apunta a Tubi, streaming alterno de Fox Sports México que de a poco crece con transmisiones de partidos de futbol nacional e internacional

Con información de Latinus