Raúl Araiza acusa que portero del América se negó a pagarle dinero prestado

Redacción

El conductor de Miembros al Aire, Raúl Araiza, causó polémica al revelar que un jugador del club América le debe dinero.

Durante el programa del pasado viernes, Araiza, José Eduardo Derbez, Yordi Rosado y Paul Stanley estaban hablando sobre los préstamos de dinero a amigos o gente cercana y aquellas veces en donde nunca se paga.

Fue entonces que Raúl aprovechó para contar su experiencia con un futbolista que después se negó a pagarle el préstamo.

“A mí solo una persona no me ha pagado, me quedó a deber. Aparte siendo amigos, yo lo quiero bien, el güey me pidió prestado y le presté. Luego me lo encontraba en torneos de golf jugando y yo le decía: ‘Cabrón, qué haces aquí si no tienes un varo’. Nunca me lo pagó, ni a mí ni a otras personas”.

Paul Stanley le preguntó sobre la identidad del jugador, a lo que Araiza respondió directo: “El portero más famoso del América”, por lo que se piensa en gente como Guillermo Ochoa, Héctor Miguel Zelada, Adrián Chávez o Moisés Muñoz; insistimos, sin que el actor haya hecho referencia exacta a alguno de ellos.

Con información de Medio Tiempo