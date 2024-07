Ratifican sentencia contra el exgobernador de Aguascalientes Martín Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Poder Judicial del estado ratificó la sentencia al exgobernador del estado el panista, Martín Orozco Sandoval procesado por los delitos de uso indebido del servicio público y tráfico de influencias luego de que en agosto del 2007 cuando era presidente municipal de esta capital, apareció en una triangulación con particulares un predio que era propiedad del ayuntamiento a su nombre.

En noviembre pasado se le dictó una sentencia de 4 años y 3 meses de prisión además de pagar 2.273 millones de pesos cómo reparación del daño y una multa de 7 mil 140 pesos así como una inhabilitación para ejercer en el servicio público por 3 años.

La jueza auxiliar del Juzgado Segundo en materia Penal, Irma Reyes Luna ratificó la condena la víspera luego de que la defensa de Orozco Sandoval apeló la misma el año pasado.

En entrevista telefónica para la estación de radio Bi, el exgobernante acusó que este asunto que ya tiene 17 años es una persecución política que inició con “fuego amigo” de parte del exgobernador, en ese entonces panista, Luis Armando Reynoso Femat (quien en ese entonces gobernaba la entidad) y que se mantiene hasta ahora “con quién esté en el Poder y parece que le incómoda mi presencia en el PAN, pero no me voy a salir, porque estoy muy agradecido de que en pocos años me dio la oportunidad de gobernar y cada día que pasa veo que fue un excelente gobierno y aprovecho para agradecer a todos y todas las que colaboraron en mi gobierno”, dijo.

Acto seguido el exgobernante se dijo tranquilo y anticipó que buscará en la justicia federal el amparo “y estoy seguro que allá hay más certeza e imparcialidad y lo vamos a lograr porque yo soy inocente de este asunto”, enfatizó.

Al concluir reveló que nunca fue avisado de que lo iban a sacar del padrón de electores y el pasado 2 de junio no pudo emitir su voto estando en la casilla, lo cual es una violación a sus derechos políticos y electorales al no estar la sentencia en firme.

“Seguro con mi voto que no le di a Xóchitl (Gálvez) perdió”, externó al tiempo de reírse.