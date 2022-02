Ratifica Orozco a Jonás Chávez como titular de la SSPE

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El gobernador Martín Orozco Sandoval ratificó este lunes a Jonás Chávez Marín como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), con la salida de Porfirio Sánchez Mendoza.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que aunque en otros estados que rodean a Aguascalientes la seguridad es más complicada, apuntó que la entidad tiene varias ventajas que deben ser aprovechadas, sin dejar de trabajar en el tema.

“La amenaza de seguridad está segundo a segundo, es algo que no debemos descuidar, que no descuidamos ni en el momento que nos sorprendió la detención del exsecretario Porfirio, inmediatamnete giré indicaciones de que Jonás estuviera al frente y que ahora ya con un nombramiento formal él pueda seguir trabajando en esto”

Orozco Sandoval dijo confiar en el trabajo de Chávez Marín y en la corporación, y recalcó que “la seguridad no depende de una persona, se le reconoce la labor que cada uno de ellos hace, no solo de las corporaciones que he comentado, municipal, estatal o el ejército, sino también de una sociedad participativa”.

El gobernador aseguró que la secretaría cuenta con el equipo necesario para seguir trabajando y que siempre se mantendrá abierta la posibilidad de contratar más elementos policiacos.

También puntó que los municipios deberán cerrar filas con Chávez Marín, debido que sus corporaciones son las primeras que acuden al llamado de la ciudadanía y por lo tanto necesitan de ellos para trabajar en la seguridad.

En cuanto al desempeño de Sánchez Mendoza dentro de la SSPE, quien fue detenido por la FGR por presuntos delitos de tortura y falsas declaraciones, comentó que “hizo bien su trabajo y que nos mantuvo tranquilos, él con toda la corporación en este Aguascalientes por el periodo que le corresponde”.