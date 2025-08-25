Ratifica alcalde permanencia de Gonzalo Pérez en Seguridad Pública de Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez, aseguró que no habrá cambios en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y que Gonzalo Pérez Zúñiga continuará al frente de la corporación.

“¿No se ha pensado en ningún cambio en la Secretaría de Seguridad, en el titular de la Secretaría?”, se le cuestionó la edil.

“No, no ha sido un tema, lo que sí hemos estado haciendo pues es analizando las estrategias y qué es lo que hay que cambiar también de los polígonos donde tenemos mayor incidencia. No podemos dejarle toda la seguridad pública, es un tema que va de la mano con violencia familiar, con el Instituto de las Mujeres, Desarrollo Social, el Instituto Municipal de Salud Emocional. Es un tema integral, no podemos dejarle toda la carga a las y los policías, ellos están haciendo su trabajo”, afirmó Montañez.

“¿Entonces se mantiene el secretario González”, se le insistió al Montañez Castro.

“Desde luego, él está adelante y nosotros seguiremos trabajando y más bien ahí el tema es también nosotros como comunidad”, respondió el alcalde.

El edil sostuvo que la estrategia de seguridad se mantiene activa y en proceso de fortalecimiento.

“La estrategia de seguridad, pues saben que es un tema que se trabaja todos los días. Están llegando ya también las nuevas patrullas que van a reforzar toda esta área para tener más patrullajes y desde luego, pues uno de los temas más importantes en la estrategia es seguir invirtiendo tanto en el equipamiento como en más cámaras de vigilancia”, dijo.

Montañez precisó que aproximadamente 40 patrullas nuevas ya están en proceso de integración a la corporación, mientras que en semanas recientes la gobernadora Teresa Jiménez entregó otras 50 unidades adicionales.

Sobre el hallazgo de una cabeza humana en los límites entre Aguascalientes y Jesús María, el alcalde pidió esperar el trabajo ministerial.