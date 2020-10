Raro el robo de medicamentos para niños con cáncer: AMLO

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hubo un robo de más de 37 mil medicamentos contra el cáncer, como lo reportó el sábado la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En conferencia de prensa matutina, el mandatario aceptó que “nos robaron una bodega” de medicinas oncológicas, por lo que “ya se hace la investigación”.

“Ocurrió ese robo de medicamentos. Está muy raro, los trajimos de Argentina. Nos roban una bodega. Se hace la investigación. No puedo hablar más sobre el tema por el sigilo que se requiere. Decirle a los padres que estamos procurando abastecer los medicamentos a todos los hospitales“, indicó.

López Obrador manifestó que “no somos inhumanos, tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños si no cuentan con los medicamentos. Nuestros adversarios han aprovechado esto para decir que no nos importa el problema, pero no es así. Hay una resistencia a que se acabe la corrupción”.

Este sábado, la Cofepris lanzó una alerta sanitaria por el robo de más de 37 mil medicamentos contra el cáncer, hecho que ocurrió el miércoles pasado en los almacenes de la empresa Novag Infancia.

Los medicamentos que fueron robados son: daunorubicina, fluorouracilo, oxaliplatino, dacarbazina, mitomicinas, etoposido, idarubicinas, ciclofosfamida.

#AlertaSanitariaCofepris.



LA COFEPRIS INFORMA SOBRE EL ROBO DE PRODUCTOS A LA EMPRESA NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V.



➡️ https://t.co/cDsN1wobpY https://t.co/BE8Uk3jmgZ pic.twitter.com/TIiWwolWVq — COFEPRIS (@COFEPRIS) October 10, 2020

Con información de Forbes