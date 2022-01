Raquítico crecimiento de empleos en el sector automotriz de Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags. -La industria automotriz local apenas género 2,500 empleos adicionales en 2021, muy por debajo de la meta de 7 mil nuevas plazas que se proyectaban.

El líder del sindicato de la industria automotriz y metalmecánico en la entidad, Rogelio Padilla de León, externó que no se logró meta por factores como la desaceleración en la producción por la falta de componentes.

Si bien no se creció en empleos como se esperaba, tampoco hubo recortes y eso fue por la implementación de los paros técnicos en las empresas, explicó.

“El ramo automotriz genera alrededor de 56 mil empleos directos, estos son los generados hasta este momento y crecimiento no fue en base a lo que se esperaba en 2021, la vedad fue muy poco porque apenas se generaron 2,500”, lamentó.

Al final Padilla de León refirió que por los problemas señalados las empresas modificaron sus planes de negocios proyectados.