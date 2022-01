Raphael habla de su alcoholismo

Redacción

Ciudad de México.-A sus 78 años, el legendario cantante Raphael decidió sincerarse como nunca sobre su vida personal y algunos de los capítulos más dramáticos de su trayectoria: todo ello en una nueva serie documental, Raphaelismo, con la que además quiere celebrar sus 60 años de exitosa carrera sobre los escenarios. © Redferns Raphael

Poco antes de acudir al estreno en los cines Callao del centro de Madrid, acompañado de su esposa Natalia Figueroa y sus tres hijos, el intérprete español concedió una entrevista al programa de televisión El Objetivo , del canal La Sexta, y en esa conversación no dudó en hablar l sobre el origen y las causas de ese trasplante de hígado al que tuvo que someterse, de urgencia, en el año 2003. El vocalista reconoció que el deterioro de este ‘órgano vital’ se debió a un consumo de alcohol demasiado prolongado en el tiempo. Raphael no tardó en descartar, durante su entrevista, que sufriera una adicción al alcohol de corte más convencional, sino que atribuyó esta práctica a la ‘absurda’ necesidad de solventar sus problemas para conciliar el sueño. ‘Mi vida se iba y, además, por una cosa absurda es que fui aumentando sin darme cuenta. Y todo fue por dormir, por intentar descansar. Pero se formó una pelota que pudo costarme la vida’, confesó a la periodista Ana Pastor justo antes de hacer referencia a su ajetreado día a día como una de las estrellas más importantes de la música tanto en España como en Latinoamérica. ‘No bebía por el hecho de beber, yo solo quería dormir. Eso empezó en los aviones y en los hoteles, cuando pusieron minibar. Me bebía una botellita, luego dos y dormía como un lirón, toda la noche. Y al día siguiente podía cantar como los ángeles’, agregó.

El incombustible vocalista se siente muy afortunado de haber podido beneficiarse de un sistema nacional de trasplantes muy avanzado, al que sin duda contribuye el hecho de que España sea uno de los países que registra más donaciones en todo el mundo. ‘Yo tengo la suerte y el honor de haber recibido el trasplante de una persona que dio su vida por cinco, lo aprovechamos cinco personas’, reveló visiblemente emocionado.

Con información de Quién