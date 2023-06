Quise ser presidenta de México: Silvia Pinal

Redacción

México.- Además de formar una carrera dentro de la política mexicana ocupando varios cargos públicos, Silvia Pinal confiesa que pensó en ser candidata presidencial.

Recordemos que Silvia Pinal ha tenido una carrera multifacética, además de ser actriz de televisión, teatro y cine, también fue productora de la serie Mujer casos de la vida real, la cual se transmitió entre 1986 y 2007.

La protagonista de Viridiana fue una de las primeras actrices mexicanas que incursionaron en la política; su gran salto se dio a raíz de su matrimonio con el político Tulio Hernández, quien fue gobernador de Tlaxcala, por lo que fue primera dama de dicho estado.

En una reciente entrevista, Silvia Pinal dejó ver que sus aspiraciones en la política eran tan grandes, que incluso llegó a considerar ser candidata presidencial; aunque, nunca logró concretar este deseo, la primera actriz declaró que sí pensó en ser la primera presidenta de México.

A las cámaras de Venga la alegría aseguró: “Sí, ¿cómo no? La política todos sabemos lo que es, pero cuando lo vives es mucho más importante. No sabes de dónde sales, a dónde van, a dónde quieren llegar, por qué sí o por qué no. O sea, la política es una cosa muy linda”.

A pesar de su interés en la política y de los logros que alcanzó en sus cargos como conseguir que la Ley Cinematográfica contemplara el derecho de los actores y que la Secretaría de Hacienda redujera los impuestos en el teatro, Pinal decidió anteponer su carrera en la actuación sobre todas las cosas; luego puntualizó: “me ganó la carrera de actriz, es de lo que vivo, es lo que sustituye muchas cosas”.

Tras su matrimonio con el ex gobernador de Tlaxcala, Silvia Pinal incluyó a la política en una faceta importante de su vida; posteriormente, se unió a las filas del PRI y fue elegida como diputada federal en 1991; años después, fue senadora y representante de la Asamblea de Representantes del antiguo Distrito Federal.

A principios de los años 90, Silvia Pinal se vio envuelta en una polémica muy fuerte que la obligó a dejar el país por un tiempo tras su gestión como líder de Asociación de Productores de Teatro; por lo que Pinal se fue a vivir a Miami y tras once meses, finalmente fue declarada inocente y decidió alejarse por completo de la política.

*Con información de Quién.