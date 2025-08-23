Quirófano Veterinario Móvil del municipio llegará a la delegación Morelos

16 C
Redación

Aguascalientes, Ags.-La Coordinación General de Salud del Municipio de Aguascalientes informa que se llevarán a cabo nuevas jornadas del Quirófano Veterinario Móvil.

Se brindarán servicios gratuitos de vacunación antirrábica y desparasitación el
miércoles 27 de agosto de 2025 a partir de las
09:00 horas, en la
Casa Del Bien Común Olivares Santana, ubicada en
Priv. Benjamín De La Mora #511 Colonia Olivares Santana, para solicitar más
informes se pone a disposición el número 449 918 30 69.

Además, servicios de esterilización, vacunación antirrábica y desparasitación el
jueves 28 de agosto de 2025, a partir de las
09:00 horas en la
Delegación Morelos, en Av.
Siglo XXI #704 Morelos I, en donde es necesario agendar cita al 44 918 30 69, de 8:00 a 15:30 horas.

Para esta última fecha se ofrecen 20 lugares para esterilización con cita, y es necesario registrarse en el padrón de mascotas del Municipio de Aguascalientes en www.ags.gob.mx/padronmascotas y llevar una copia de la INE del propietario.

Es primordial para poder esterilizar a la mascota que sea mayor a 5 meses de edad, que no supere los 6 años, que esté sano, no esté en celo, ni lactando, si es felino llevarlo en caja o transportadora, los caninos con correa y bozal en caso de ser nerviosos, todos deben llevar una cobija y tener 12 horas de ayuno.

María Teresa Rendón Esquivel, coordinadora de Salud Municipal pone a disposición los teléfonos 449 918 30 69 para solicitar información y el 449 972 44 12 en el que se pueden solicitar informes sobre diversos servicios de bienestar animal.