Quirófano móvil visitará Santa Anita y Loma Bonita

Con el propósito de acercar los servicios de salud para las mascotas, el Quirófano Veterinario Móvil Municipal visitará la delegación Santa Anita y el fraccionamiento Loma Bonita, los días 29 y 30 de octubre, respectivamente, para que los vecinos de estas zonas de la ciudad puedan acceder a los servicios gratuitos de vacunación antirrábica, desparasitación y esterilizaciones, así lo informó María Teresa Rendón Esquivel, coordinadora general de Salud.

En esta ocasión, se brindarán 15 espacios por día para esterilizar a sus animales de compañía por lo que los interesados deben llamar a los teléfonos 449 918 30 69 y al 449 238 33 06, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:30 horas, para agendar su cita.

El Quirófano Móvil visitará la delegación Santa Anita ubicada en la calle Pascual Cornejo Brun #800, en la colonia Progreso, el miércoles 29 de octubre, a partir de las 9:00 horas y el jueves 30 de octubre se trasladará a la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en la calle 1917 #411, en Loma Bonita, a partir de las 9:00 horas.

Para realizar la esterilización, se solicita que el gato o perro debe de estar sano, ser mayor a cinco meses y menor de seis años, en caso de ser hembra no debe de estar lactando y deben de haber pasado tres semanas de su último celo, no ser pug, chato o shih tzu.

Además, se debe de llevar impreso del padrón de mascotas del Municipio de Aguascalientes junto con la INE, asimismo la mascota debe de ir limpia, con un ayuno de 12 horas, ir con correa o en caja transportadora y traer una cobija para arroparla al salir de la intervención.

María Teresa Rendón Esquivel, coordinadora general de Salud detalló que los interesados pueden solicitar la vacunación antirrábica en el departamento de Salud y Bienestar Animal, ubicado en Avenida Alcaldes sin número, en el fraccionamiento Luis Ortega Douglas, en un horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes y sábado de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.