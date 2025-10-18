Quirófano móvil municipal llegará a Lomas de los Negritos y la Estrella

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La coordinadora general de Salud, María Teresa Rendón Esquivel informa que el Quirófano Móvil Municipal visitará el día 22 de octubre Lomas de los Negritos y el 23 del mismo mes la Casa del Bien Común La Estrella, donde tendrá los servicios de vacunación antirrábica, desparasitación y esterilizaciones.

Para cada día se agendarán con cita 15 esterilizaciones, mientras que los demás servicios solo hay que ir a la hora marcada y llevar a su mascota para recibir el servicio.

Es importante que antes de hacer cita checar los siguientes requisitos: haber cumplido 5 meses de edad y no pasar de los 6 años, estar sano y no estar bajo ningún tratamiento, no haber recibido alguna vacuna en 10 días previos, no estar lactando, que haya pasado tres semanas de su ultimo celo y no sea braquicéfalo.

Para agendar cita están disponibles los números 449 918 30 69 y al 449 238 33 06 desde las 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.

Las jornadas se llevarán a cabo:

Miércoles 22 de octubre de 2025, desde las 9:00 horas, en el Parque Lomas de los Negritos ubicado en la calle Luis Donaldo Colosio esquina con Benito Galindo en Lomas de los Negritos.

Jueves 23 de octubre de 2025, a partir de las 9:00 horas, en la Casa del Bien Común La Estrella, ubicada en Lira #1009 la Estrella.

El día de la cita hay que llevar a la mascota con correa o en transportadora, bañado y con una cobija, con 12 horas de ayuno, al avisar de tu asistencia entrega una copia de la INE y el registro en el padrón de mascotas del Municipio de Aguascalientes (www.ags.gob.mx/padronmascotas).

El padrón de mascotas del Municipio de Aguascalientes es una manera de llevar el censo de cuantos animales hay en la ciudad y poder tener conocimiento de que raza, sexo y especie son cada uno y ademas funciona como identificación de los animales, por eso es importante realizarlo y llevarlo cuando se requiera algún servicio, finalizo la Coordinadora General de Salud.