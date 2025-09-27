Quirófano móvil municipal llagará a los fraccionamientos Morelos I y Pensadores Mexicanos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Quirófano Veterinario Móvil del Municipio de Aguascalientes visitará los fraccionamientos Morelos 1 y Pensadores Mexicanos los próximos 1 y 2 de octubre de 2025, para ofrecer servicios gratuitos de esterilización, vacunación antirrábica y desparasitación, informó, María Teresa Rendón Esquivel, coordinadora general de Salud del Municipio de Aguascalientes.

Esta jornada contará con 15 lugares por día para esterilizar a caninos y felinos, para lo cual sus propietarios deben comunicarse al número telefónico 449 918 30 69 y al 449 238 33 06, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas, mientras que para la vacunación antirrábica y la desparasitación no es necesario realizar cita, solo llevar a la mascota.

Antes de agendar, es necesario verificar si la mascota cumple con los siguientes requisitos: la edad para esterilización va desde los cinco meses de edad hasta los seis años, debe estar físicamente sana, en caso de ser hembra no debe estar embarazada o lactando y deben haber pasado tres semanas después de haber dejado de amamantar; además, no se esterilizan perros chatos como los de raza Shih Tzu o pug, y deben estar registrados en el padrón de mascotas del Municipio de Aguascalientes (www.ags.gob.mx/padronmascotas).

El día de la esterilización los interesados deben de presentarse a las 9:00 horas con copia de su INE y e impresión del registro en las siguientes ubicaciones:

Miércoles 01 de octubre de 2025. Cancha de básquetbol ubicada en calle México Libre esquina Sitio de Cuautla en el Morelos I.

Jueves 02 de octubre de 2025. Luis Urbina #414 en la colonia Pensadores Mexicanos.

Las personas que tienen cita para esterilizar deben de llevar a sus mascotas con un ayuno de 12 horas, deben llevarlos con correa o transportadora y una cobija acorde a su tamaño, mientras que para la vacunación y desparasitación solo hay que llevar al perro o gato para aplicar la dosis.