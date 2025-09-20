Quirófano Móvil del municipio llegará a Jaltomate y Real De haciendas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-|María Teresa Rendón Esquivel, coordinadora general de Salud en el Municipio de Aguascalientes anuncia que el Quirófano Veterinario Móvil llegará a la comunidad de Jaltomate el próximo 24 de septiembre y día 25 visitará el fraccionamiento Real de Haciendas, para ofrecer los servicios de esterilización, vacunación antirrábica y desparasitación.

Los servicios son totalmente gratuitos, y se ofrecerán 15 esterilizaciones por día, la desparasitación y la vacuna son sin cita.

Las sedes serán las siguientes:

Miércoles 24 de septiembre de 2025, 9:00 horas, en calle Sor Juana Inés de La Cruz S/N, Jaltomate junto a la E.T.V. #33 Valentín Gómez Farías.

Jueves 25 de septiembre de 2025, 9:00 horas, en Av. Hacienda de Ojocaliente #402, Real De Haciendas.

Para para agendar esterilizaciones es necesario llamar a los números 449 918 30 69 y al 449 238 33 06, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

Antes de solicitar una cita de esterilización es necesario cumplir con los requisitos para que la mascota pueda ser candidata, como edad minina son 5 meses y máxima de 6 años, debe estar sana, no estar en celo y que haya pasado un mes de haber estado en celo, haber pasado más de un mes de que dejó de lactar y no ser de una raza braquicéfala como shih tzu, pug, boxer, etc.

Tambíen al presentarse a la cita la mascota debe de tener 12 horas de ayuno, ir limpio, llevarlo con correa o en transportadora, el dueño de la mascota deberá presentar copia de la INE y el registro en el padron de mascotas del Municipio de Aguascalientes (www.ags.gob.mx/padronmascotas).