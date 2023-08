“Quiero ser fontanero”; dice estrella  de la NFL y renuncia 

Redacción

EEUU.- Todo amante del futbol americano sueña con haber jugado en la NFL alguna vez en su vida. Incluso, toda vez que hay quienes aseguran que no hay nada más grande en la vida que ser jugador profesional en la mejor liga del mundo.

Pese a ello, Myles Jack, linebacker de los Philadelphia Eagles y exjugador de los Pittsburgh Steelers, este domingo se retiró para dedicarse a la plomería.

Al respecto Jack aseguró: “Me gusta trabajar, por lo que no podría sólo sentarme en casa. He tenido la suerte de ganar mucho dinero y quiero ser innovador. Si llegara un apocalipsis zombi, quiero poder construir algo con algún oficio como ser plomero o electricista. Después de todo, el tiempo no espera a nadie”.

El jugador, de 27 años, comenzó su carrera en la NFL al ser seleccionado por los Jacksonville Jaguars en el Draft de 2016. Allí estuvo cinco años, hasta que firmó contrato con los Pittsburgh Steelers en 2022.

No obstante, el apoyador duró un año antes de ser cortado por una de las franquicias más ganadoras de la NFL; y para esta temporada, había firmado con los Philadelphia Eagles; de hecho, participó del partido de pretemporada contra los Cleveland Browns del jueves pasado.

Fue luego de una carrera de siete años en los que ganó más de 50 millones de dólares, Jack anunció este domingo que ya no continuará con su carrera de jugador de futbol americano.

*Con información de EL UNIVERSAL.