Quieren ver a veterana actriz en Only Fans

Redacción

Ciudad de México.- La plataforma OnlyFans está generando mucho interés entre las personas que buscan un ingreso extra, aprovechando su buen físico y apariencia.

Aunque la mayoría de los usuarios de OnlyFans son hombres y mujeres jóvenes, en redes también están pidiendole a una conocida actriz que abra su perfil en esta plataforma de contenido para adultos.

Se trata de la actriz Lucía Mendez, quien aseguró que algunos de sus seguidores le han pedido su cuenta en esta red, pese a sus 67 años de edad.

“Yo sé que ganaría muchos millones de pesos y me lo han pedido muchas personas, pero a estas alturas de mi vida, no lo haría”.

Aunque se sabe que esta plataforma está siendo muy rentable para diversas celebridades que se han animado a subir ese tipo de contenido, Lucía comentó que el motivo principal por el que no considera unirse es el respeto que le tiene a su hijo, Pedro Antonio Torres.

“Yo respeto mucho a la gente que hace OnlyFans, tienen unos cuerpos preciosos, son aventadas, son valientes… pero yo, en primer lugar, creo que mi hijo me colgaría del palo más alto en el Zócalo, Pedro Antonio no me lo entendería”.

Con información de TV Notas