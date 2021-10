Quieren taxistas de Aguascalientes aumento a las tarifas de mínimo el 13%

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Insisten concesionarios de taxis en la solicitud de un aumento en las tarifas luego de 2 años en los que no han ajustado los costos del servicio.

Refugio Eudave líder de taxistas revolucionarios informó que ya se envió la solicitud formal a la coordinación de movilidad estando en “veremos”, indicando que están solicitando por lo menos un 13% de incremento.

El también multipropietario de concesiones de taxi se quejó de que ya no les ajusta para la prestación del servicio al quedarse desfasados de los costos reales del mantenimiento

“Ya no ajustamos hace 2 años el cambio de aceite nos costaba 200 pesos, ahorita casi llega a 400 pesos más las llantas que pasaron de 650 a 850 pesos, entonces todo es aumento”, expuso.

En última instancia justificó que aún Aguascalientes es de las entidades donde más barato se brinda el servicio, sin embargo se mantendrán a la espera de la respuesta de la autoridad a sus peticiones.

“El banderazo está en 13.50 pesos pesos, entonces queremos del 13% para arriba más el kilometraje que es otro punto”, concluyó.