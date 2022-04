Quieren “su feria” comerciantes del centro de Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Los locatarios del primer cuadro de la ciudad requieren de más eventos culturales o artísticos que atraigan a más ciudadanos a sus establecimientos, señaló la presidenta de la Asociación de Comerciantes y Prestadores de Servicios de Aguascalientes (ACOCEN), Perla Romo Sánchez.

En entrevista, mencionó que si bien la Feria Nacional de San Marcos está dejando una derrama económica importante en el estado, no todos los comerciantes de la capital se ven tan beneficiados como otros, como ocurre en la zona centro, al estar alejados de todo el atractivo ferial.

“Tenemos otros casos donde, por mencionar alguno, regalos, ahorita bajan sus ventas porque la gente compra algo en la feria y no acá en el centro, pero es parte de la riqueza que tenemos en el centro histórico, que muchas veces no es parejo la mayores ventas para todos”.

Indicó que existen locales a los que les va bien en esta temporada, como todos los ubicados sobre la calle Nieto, con las artesanías y deshilados, y aquellos dedicados a la venta de productos desechables. Aunque apuntó que hay otros como tiendas de ropa o bisuterías que tienen bajas en sus ventas.

Romo Sánchez comentó que el deseo de la ACOCEN es que se tengan más eventos interesantes en la zona centro promovidos por las propias autoridades, con el objetivo de que más ciudadanos se concentren en la ciudad y adquieran sus artículos.

“Eso quisiéramos, que hubiera un poquito más de acercamiento de las autoridades hacia nosotros los comercios, pero lamentablemente no lo hay. Lo buscamos pero no hay este acercamiento, pero no quitamos el dedo del renglón para que sigan trayendo eventos al centro”, finalizó.