Quieren regidores de JM recurso “navideño” por 1.6 mdp y contratación de 80 asesores

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Los integrantes del Cabildo de Jesús María solicitaron la entrega de un “apoyo social económico navideño” equivalente a los mil 600 millones de pesos, así como la contratación de por lo menos 10 auxiliares para la realización de su trabajo y de gestiones sociales en el municipio.

De acuerdo con el acta de la sesión extraordinaria de cabildo correspondiente al 6 de diciembre de este año, de la cual El Clarinete tiene copia, se pidió que la Secretaría de Finanzas realizara “los calculos necesarios y proporcionar la dispersión de un apoyo social económico navideño a cada uno de las y los Regidores y Síndico, por la cantidad de $200,000.00 en efectivo, con el único fin de apoyar a la ciudadanía de Jesús María en esta temporada navideña”, poniendo el 10 de diciembre como fecha límite para la entrega de dicho recurso.

De manera general, los regidores consideraron que debido al impacto de la pandemia del Covid-19 en el ámbito social y económico en las familias de Jesús María, aunado a los problemas de desintegración familiar, inseguridad y adicciones, era necesaria la entrega de apoyos sociales para atender las carencias de la ciudadanía.

El regidor Leobardo Valdez Alba, promotor de esta solicitud, dijo que hasta la fecha no se ha ejercido un recurso excedente cercano a los 7 millones de pesos provenientes de la recaudación de impuestos municipales, de los cuales se tomarían los 1 millón 600 mil pesos.

“Hay mucha gente que no tiene un techo, que ocupa un abrigo, que ocupa una cena, que muchos no tienen trabajo por la pandemia y que apenas está despegando, entonces en base a eso se solicitó en conjunto con todos los compañeros, yo fui el que solicité por oficio, pero fue en conjunto, y porque existe ese recurso en la corporación municipal”

Agregó que no solamente se entregarían apoyos relacionados con la época decembrina, sino también medicamentos o materiales de construcción si así se necesitan, por ejemplo, y que todas las compras de sus gestiones se comprobarían con las facturas.

Por otra parte, en la sesión extraordinaria se indica que la Comisión de Hacienda acordó que el Presupuesto de Egresos del 2022 contemple la integración de auxiliares para cada uno de los 8 regidores del municipio, como: un asesor legal, un asesor financiero, un asesor general, dos auxiliares administrativos, dos auxiliares de campo, dos auxiliares generales y un asistente.

En total se solicitaron 80 asesores y auxiliares, quienes en conjunto tendrían una remuneración mensual neta superior a 1 millón 200 mil pesos.

En el caso de la Sindicatura, se solicita un asesor de sindicatura, un asesor contable, una persona para el área jurpidica, una más para el área de gestiones, dos auxiliares administrativos, dos auxiliares de campo, dos recepcionistas y un asistente, lo que dejaría un total de 11 personas adicionales y que en conjunto, tendrían una remuneración mensual neta de 128 mil 264.10 pesos.

Cabe mencionar que la sesión se llevó a cabo sin la presencia del alcalde, Antonio Arámbula López, por lo que el acta marca una “ausencia justificada”. El resto de los regidores votaron a favor de la solicitud: Juan Luis López Muñoz (PAN), Claudia Guadalupe de Lira Beltrán (PAN), Javier Esquivel Hernández (PAN), María Dolores Adame Macías (PRD), Aurelia Esparza Rodríguez (MORENA), Kendor Gregorio Macías Martínez (PRI), Aitsy Jeannete Mares Chávez (PES) y Leobardo Valdez Alba (FXM), así como la Síndico Clara Aurora Martínez Gallardo.