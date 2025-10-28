Quienes se transporten en scooters en Aguascalientes seguirán circulando donde quieran 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El alcalde, Leonardo Montañez Castro, confirmó que en las sanciones consideradas para la Ley de Ingresos 2026 no se incluyó ninguna multa por infracciones viales cometidas por vehículos ligeros como los scooters.

El primer edil panista en entrevista colectiva aclaró que el tema de los scooters no fue incluido en esta propuesta.

“No, en este momento no, no está, aún no están incluidos. Eso ya sería en una disposición diversa. En este momento no está incluido lo de los scooters. Eso ya sería en otra parte, ya sería en el apartado de sanciones, pero en este momento no se incluye lo de los scooters”, señaló.

Agregó que cualquier tipo de sanción o cobro requiere aprobación legislativa antes de poder aplicarse.

“Desde luego que si hay alguna sanción, no la puedes hacer efectiva hasta que te la autorice. Si es un concepto nuevo, hasta que lo autorice el Congreso del Estado”, comentó.

El alcalde no descartó que en el futuro se incorpore una regulación específica, pero insistió en que por ahora no puede establecerse ningún cobro.

“Lo que sí es que no puedes hacer un cobro de ningún concepto si no está autorizado en tu ley de ingresos”, puntualizó.