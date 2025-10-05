Quiénes aspiran este año al Nobel de Literatura

16 C
Aguascalientes
5 octubre, 2025
Tendencias

Redacción

Esta semana, concretamente el jueves 9, se tiene contemplado el anuncio de la persona ganadora del Premio Nobel de Literatura correspondiente a 2025 y donde se cocina una amplia gama de aspirantes.

Entre casas de apuestas y medios especializados, se manejan principalmente nombres como el rumano Mircea Cărtărescu, el irlandés John Banville, el japonés Haruki Murakami, o el portugués Antonio Lobo Antunes. Además de candidatas entre las que se encuentran Can Xue, de China; la italiana Dacia Maraini o la estadounidense Joyce Carol Oates.

También se nombran los autores españoles como Javier Cercas o Enrique Vila-Matas. Además de autores de Latinoamérica como el argentino César Aira, la chilena Diamela Eltit, el nicaragüense Sergio Ramírez y la mexicana Cristina Rivera Garza.

La última ganadora en 2024 fue la coreana Han Kang.