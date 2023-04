¿Quién es Markitos Toys, influencer detenido en Culiacán?

Redacción

Sinaloa.-Luego de que se reportara la detención del influencer Markitos Toys en las inmediaciones del aeropuerto en Culiacán, el youtuber reaccionó al hecho a través de sus redes sociales en donde informó que se trató de un malentendido.

Fue a través de un video publicado en las historias de su Instagram -en donde cuenta con más de 3.5 millones de seguidores- en donde habló de lo sucedido. “Solo les quiero informar que todo está bien, que solo hubo un malentendido y es lo único que voy a hablar sobre el tema ese que anda ahí en redes”, explicó.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán informó que el creador de contenido conducía en exceso de velocidad y se le pidió que se detuviera, pero al negarse comenzó una persecución que terminó con el accionar de la Guardia Nacional, que lo habría liberado luego de una amonestación verbal.

¿Quién es el influencer Markitos Toys?

Con 24 años, Marco Eduardo Castro Cárdenas -su nombre real- nació en noviembre de 1998, pero fue en 2019 que abrió su canal en YouTube, que tiene más de 3 millones de suscriptores y 535 millones de visualizaciones de sus 289 videos.

Los contenidos que trata son su gusto por automóviles de lujo y las motos, por lo que él mismo afirma que está enfocado “en mi vida personal, autor, motos, off road, amigos y viajes”.

Asimismo, ha implementado la venta de un catálogo de diversos modelos de gorras que se pueden encontrar en plataformas como Mercado Libre por más de 400 pesos, aunque hay quien asegura que una edición especial con envío costó mil 169 pesos.

El influencer Markitos Toys sacó a la venta varios modelos de gorras. (Foto: Instagram @markitostoys)

Con sus ganancias, Markitos Toys afirma que ha hecho donaciones para la compra de medicamentos para personas de escasos recursos y niños enfermos, aunque también se ha grabado regalando dinero en efectivo por las calles.

Quien fue inspiración para un corrido interpretado por Grupo Delta, argumenta: “Yo sumo, no resto”. También ha hecho sorteos en donde los premios han incluido vehículos.

Sin embargo, también ha mostrado sus claroscuros y ha hablado públicamente de sufrir síntomas de depresión al sentirse de mal humor, triste y con ganas de llorar, razón por la que se ausentó de sus redes y dejó de hacer videos.

“Ando un poco sensible, no he tenido ganas”, argumentó como una de las razones por las que tendría que esperar en sus planes de construir un hospital con parte de sus ingresos.

Markitos Toys demuestra su gusto por los automóviles de lujo. (Foto: Instagram @markitostoys)

La pasada detención de Markitos Toys

Esta no es la primera vez que tiene un problema con las autoridades ya que en 2020 fue encontrado a punto de protagonizar unos “arrancones” junto a sus amigos en la zona de playa de Cerritos, por lo que fue detenido.

Aparentemente los automóviles no portaban placas y además lo que habría empeorado la situación es que ofendieron a los policías en servicio.

Con información de El Financiero