Claudio Bañuelos

Rincón de Romos, Ags.- La candidata a la presidencia municipal por el PRI-PAN-PRD sostuvo una charla con El Clarinete.

La abanderada emanada de las siglas de Acción Nacional habló de sus orígenes y su personalidad.

¿Quién es Juana Castillo?



– Soy una maestra, soy mujer primeramente que todo, soy maestra de preescolar licenciada en educación preescolar, egresada del CRENA orgullosamente, soy la mayor de 5 hermanas, tengo un solo hermano hombre, soy trabajadora, mujer, ama de casa, profesionista, estudiante, hasta todavía hasta diciembre, estaba cursando el doctorado, acabo el día 5 de diciembre concluir mis estudios de doctorado.



-¿Doctorado de qué?



– En ciencias de la educación, fui becada por los programas que da el Instituto de Educación y fui una de las beneficiadas de las aportaciones que da el gobierno, sobre todo en crecimiento profesional y actualización, con la reforma que se dio, lanzaron un boletín para ofertar maestrías, doctorados y demás y yo ya tenía que haber terminado la maestría en el 2011 más o menos, terminé la maestría, pude ingresar al doctorado la Cuauhtémoc y termino en diciembre.



Soy trabajadora, soy una mujer muy luchona, muy decidida, tengo muy marcada mis metas en la vida y yo creo que eso nos hace salir adelante porque provengo de una familia de muy bajos recursos y mis papás eran alfareros, duraron 19 años haciendo macetas, de ahí nos mantuvieron, es una actividad muy padre, pero muy sacrificada. Es temporal, hay temporadas muy buenas, donde mis papás tenían para darnos lo que nosotros quisiéramos prácticamente, un poco pero generalmente, temporadas que no, yo platico con mis amigas y les digo que yo la fiesta de enero, que es tradicional aquí en Rincón, yo me empecé a parar ahí hasta cuando tenía 16 , 17 años porque nunca íbamos porque nuestro recurso no alcanzaba, pero sin embargo, eso no impidió que mis papás nos dieran carrera todas mis hermanas.



– ¿De qué barrio?



– Yo soy del Barrio de Chora, cien por ciento, yo soy del corazón de Rincón, orgullosamente soy de Chora, me enseñaron a trabajar por el hecho de ser mujeres y por ser hija de un papá machista, nos enseñó a trabajar en todo, yo nos enseñó desde el campo aún cuando no tiene tierras, lo rentaron, en las macetas, nosotros le ayudábamos a hacer macetas, tuvimos tiendas de papelería, loncheria, y todo, pastelería, todo lo que usted se pueda imaginar de comercio, a todo le he entrado. He vendido de todo también, soy comerciante y le sigo abonando al comercio, digo que una economía crece de la inversión que se le haga a un municipio.



– ¿Qué le gusta?

Mira, me gusta la política, por eso aquí ando, me gusta la educación, yo le puesto siempre, yo me paro orgullosa de ser educadora, le digo que es el nivel más pequeño pero es el más noble. Yo creo que si formamos a nuestros a nuestro pueblo, lo educamos, la economía sería distinta, la forma de pensar sería distinta y eso me gusta.



¿Qué le disgusta?

la gente falsa, la gente floja, yo choco mucho con la gente que quiere que todo se le den, pero evitan tener su sacrificio de este hacer las cosas por ellos solos, yo digo que nada es imposible, pero a mí nada me detiene, se colocar de una bomba de agua porque ya lo hice en mi casa, cualquier cosa que me pongan, si no lo sé, digo ‘no lo sé pero lo he de aprender’, nada imposible, ¿si los demás lo pueden hacer, por qué nosotros no?. La gente que siempre está esperando que les estén dando, eso a mi me choca, y la gente impuntual, mucho.