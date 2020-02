Quico: “Chespirito participaba en fiestas de Pablo Escobar”

Redacción

Ciudad de México.- De acuerdo con el actor Carlos Villagrán, mejor conocido como Quico de El Chavo del 8, Roberto Gómez Bolaños habría asistido a algunas fiestas del narcotraficante Pablo Escobar a cambio de fuertes sumas de dinero.

El actor agregó que a él también le llegaron a ofrecer hasta un millón de dólares, pero que a diferencia de Chespirito, él jamás aceptó.

“Y no fui y tengo ese orgullo de decir que no fui, pero sí fue Roberto Gómez Bolaños, no sé cuántos fueron con él, pero yo no asistí, a mí llegaron a ofrecer hasta un millón de dólares y eso me causó escalofríos”, afirmó el comediante.

En cuanto a sus compañeros de “la vecindad”, el artista dijo desconocer si también habían aceptado alguna invitación de los grupos delictivos, pero afirmó que Chespirito sí había asistido.

En otra anécdota, Villagrán contó que otro grupo criminal lo había contactado para que actuara para su jefe, sin embargo, tuvo que rechazar la oferta porque se encontraba trabajando en un circo de los Hermanos Fuentes Gazca. Dijo que incluso había cambiado su ruta para ir al circo, por temor a represalias.

Con información de Radio Fórmula