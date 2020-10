Querétaro hizo su víctima a Centellas

Redacción

Querétaro.-Esta tarde en el Estadio Corregidora, las Centellas del Necaxa visitaron a su similar de Querétaro en duelo correspondiente a la fecha 9 de la Liga BBVA MX Femenil.

Las locales se impusieron por pizarra de 2-0. Fabiola Vargas salió con Doris Meza; Lessli Horta, Karen de León, Brianda Escobedo, Fanny Grano, Valeria Meza; Dayán Fuentes, Paulina Castro, Samantha

Calvillo; Dulce Alvarado y Estefany Hernández.

Por su parte, Carla Rossi mandó a Ruth Arana; Alondra Camargo, Dulce Valente, Mayra Santana, Marypaz Barboza; Maritza Maldonado, Adriana Orozco, Sofía Álvarez, Ana de María y Campos; Leidy Ramos, Lizette Rodríguez.

Los primeros minutos fueron muy parejos entre ambas escuadras, pues las dos salieron con la intención de atacar a su rival una vez que tuvieran la posesión de la pelota.

Necaxa buscó imponer condiciones y fue mejor, incluso estuvo cerca de obtener un penal cuando una jugadora de Gallos cometió una mano en el área, sin embargo, la silbante dejó correr. En la siguiente jugada, Querétaro se fue la frente por conducto de Lizette Rodríguez cuando empujó al fondo tras un rebote que quedó en el área necaxista.

Las Centellas reaccionaron y fueron al frente, Dulce Alvarado tomó una pelota desde fuera del área e impactó con dirección de arco, su tiro se estrelló en el travesaño y parecía que había entrado, pero de nueva cuenta, la silbante dejó seguir. De esta manera, las locales se fueron arriba por la mínima al descanso.

En la segunda mitad, Vargas mandó dos modificaciones, dándole ingreso a Saira López y Dariana Rubio, quienes tomaron los lugares de Samantha Calvillo y Paulina Castro, respectivamente. Necaxa buscó con agresividad a través de tiros de fuera del área, pero no logró concretar.

Querétaro amplió su ventaja al minuto 74, cuando Fátima Servín anotó de tiro libre. Yolanda Jiménez y Alejandra Balderas entraron por Dayán Fuentes y Dariana Rubio para buscar descontar, no obstante, las Centellas no lograron abrir el cerrojo de las locales y terminaron por caer en su visita a Querétaro.

El próximo viernes, Necaxa Femenil recibirá a León en el Estadio Victoria.