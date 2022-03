Querétaro evita desafiliación, pero su estadio queda vetado

Redacción

Ciudad de México.-Querétaro la libra.

La junta de dueños de los clubes de la Liga MX decidió las sanciones para el equipo de los Gallos Blancos de Querétaro tras los lamentables hechos de violencia ocurridos dentro del Estadio Corregidora durante el partido ante Atlas el pasado 5 de marzo.

En conferencia de prensa, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, y el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), Yon de Luisa, confirmaron las sanciones a los Gallos Blancos, que incluyen la pérdida del encuentro para Querétaro ante Atlas por marcador de 0-3.

Aunque se había especulado sobre la posible desafiliación del Querétaro de la Liga MX, los directivos decidieron sanciones menos estrictas, como:

Jugar un año sin público como local; si los partidos son en Querétaro, deben jugarse con un cerco policiaco de 3 kilómetros de distancia

Las categorías femenil y menores también deberán de jugar sin público

El equipo tendrá que cambiar de dueño

La directiva integrada por Gabriel Solares, Greg Taylor y Adolfo Ríos será inhabilitada por 5 años de cualquier actividad relacionada con el futbol mexicano

Se otorgó todo 2022 para vender la franquicia

Una multa de un millón 500 mil pesos

La barra de Gallos no podrá entrar al estadio por 3 años en calidad de local y un año en calidad de visitante

La barra de Atlas no podrá ingresar a estadios cuando jueguen de visitante durante seis meses

Prohibir de por vida la entrada a las personas que sean declaradas culpables por los hechos del pasado 5 de marzo

La perdida del encuentro para Querétaro ante Atlas por marcador de 0-3

Asimismo, Mikel Arriola dijo que no se optó por la desafiliación del club para no afectar a los jugadores, jugadoras y trabajadores del club que no tuvieron nada que ver con la violencia en el estadio.

Sobre los grupos de animación, los directivos dijeron que no desaparecerán, pero buscarán encaminarlos a que sus integrantes dejen el anonimato con diversas medidas, como:

A cualquier participante en un acto de violencia se le prohibirá la entrada de por vida a un estadio

Ya no se permitirán barras visitantes en los partidos

Todos los integrantes de los “grupos de animación” deberán estar registrados, de no ser así no se les permitirá el acceso al estadio

La seguridad y vigilancia de las barras correrá a cargo de los grupos de seguridad estatal

Se desarrollará un sistema de videovigilancia para la identificación de los aficionados que incurran de actos de violencia

Los clubes ya no pueden apoyar de manera económica o en especie a las barras

¡Ya hay detenidos en Querétaro!

Tras la riña del Querétaro vs Atlas, la noche de este lunes la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) realizó un operativo y cateos en distintos municipios de la entidad, en busca de presuntos sospechosos; durante la madrugada, las autoridades reportaron a 10 personas detenidas.

Los detenidos fueron identificados como:

Jesús “N” José Alfredo “N” Iván “N” Jonathan Carlos “N” Víctor “N” Adrián “N” Juan Manuel “N” Eduardo “N” Cuauhtémoc “N” Edgar Emmanuel “N”

La dependencia resaltó que fueron capturados con órdenes de aprehensión por su posible participación en delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito.

Con información de UNOTV