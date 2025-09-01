Queman vehículo en Pilar Blanco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Coordinación de Protección Civil municipal informó que sofocó el incendio de un vehículo en el fraccionamiento Pilar Blanco en la zona sur de esta ciudad.

El evento se verificó en las primeras horas de este lunes luego de se reportó al 911 que en el Andador de la Perdiz esquina con la calle Paseo del Jilguero en la populosa zona habitacional se estaba suscitando el incendio de un vehículo, por lo que bomberos municipales se trasladaron hasta el lugar.

Al arribar los vulcanos observaron que en la vía pública se suscitaba un incendio de vehículo Volkswagen Polo, en color café, con placas de circulación ABL-088-G del Estado de Aguascalientes, por lo que los bomberos comenzaron con las maniobras de control y extinción del fuego; minutos más tarde el incendio fue sofocado resultando el vehículo dañado en la mayor parte de la carrocería e interiores.

El propietario del vehículo quien se identifico como Jorge Ramón de 36 años de edad comentó a las autoridades que el incendio fue provocado, dejando los tragahumo el lugar son riesgo.

El afectado indicó que procedería a interponer una denuncia ante la fiscalía estatal.